Schola Cantorum canta na Catedral de Santarém

Atuação da Schola Cantorum da Catedral de Santarém no dia 3 de Dezembro é inserida no Festival de Órgão de Santarém.

A Schola Cantorum da Catedral de Santarém (SCCS) vai actuar em parceria com o Conservatório de Música de Santarém no dia 3 de Dezembro, às 11h00, na Sé Catedral de Santarém, por ocasião da missa dominical enquadrada no festival de órgão a decorrer na cidade.