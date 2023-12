Médico-cirurgião Eduardo Barroso apresentou livro no Cartaxo

No primeiro dia da feira do livro “Liv’reira” marcaram presença no Centro Cultural do Cartaxo cerca de 200 pessoas. Feira termina este domingo.

A inauguração da quinta edição da feira do livro “Liv’reira” contou com a actuação da Sociedade Filarmónica Ereirense. A mais recente edição do evento organizado pela associação cultural Grupo Herêra, que tem como presidente Ana Bernardino, começou no feriado, dia 1 de Dezembro, com a apresentação do livro "Coração ao Pé da Boca", do médico e cirurgião Eduardo Barroso.

A “Liv’reira” termina neste domingo, dia 3 de Dezembro, com um concerto ao final da tarde do grupo Coral Cant’arte da Casa do Povo de Pontével.