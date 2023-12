Abertas inscrições para workshop de tecelagem em Tomar

Estão abertas as incriçºoes para o workshop de iniciação à tecelagem na Moagem – Fábrica das Artes, em Tomar, que decorre a 16 e 17 de Dezembro. O artista João Bruno Videira é o responsável pela actividade que tem uma duração de 12 horas. Cada formando vai receber e criar um painel em lã numa estrutura de madeira que, no final da formação, levará para casa. Os princípios do tear será a técnica explicada, demonstrada e aplicada.

No sábado a formação começa às 9h00 e decorre até às 18h00, com um intervalo das 13h00 às 14h00 para almoço. O último dia, domingo, vai realizar-se entre as 9h00 e as 13h00. As vagas estão limitadas ao número máximo de oito participantes.