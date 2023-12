Artista croata convida para uma caminhada com conversa em Santarém

A dramaturga e encenadora croata Vedrana Klepica, que se encontra em residência artística de pesquisa em Santarém para um espectáculo a estrear e Maio de 2024 no Teatro Sá da Bandeira, desafia todos os amantes de natureza e de uma boa conversa a juntar-se à “Caminhada com Artista”, no dia 9 Dezembro, entre as 15h30 e as 18h30. O ponto de partida é no Grupo Desportivo e Cultural "Os Galitos da Várzea", em frente à Farmácia Mendonça. No final do percurso, há bolinhos caseiros aromáticos e chá quente.

A participação é gratuita mas limitada a 20 participantes (por ordem de inscrição). As inscrições podem ser efectuadas até dia 8 de Dezembro, através do formulário: https://forms.gle/99cWfk9xzp1FLetA8.

A iniciativa insere-se na residência artística levada a cabo pela Artemrede e pelo Município de Santarém, através do projecto municipal Santarém Cultura, e no âmbito do projecto europeu “Stronger Peripheries: A Southern Coalition”. O objectivo é partilhar perspectivas sobre a relação de cada um com o território. A pesquisa artística em curso incide sobre as dimensões políticas, sociais e pessoais dos incêndios florestais, e como as experiências de perda impactam as perspcetivas de futuro e reconfiguram a relação de quem as sofre com o local que habitam.