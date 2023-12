Festival Infantil da Canção vai eleger as melhores vozes de Azambuja

O 15º Festival Infantil da Canção do Concelho de Azambuja, organizado pelo Centro Cultural Azambujense vai realizar-se no sábado, 9 de Dezembro, às 15h30, no auditório do Centro Social Paroquial de Azambuja.

Além de eleger as melhores vozes do concelho, com intérpretes do Alto Concelho, Aveiras de Cima e de Azambuja, o concurso conta com a participação especial de uma representante oficial da Guiné Bissau.

No final das prestações haverá medalhas e certificados para todos os concorrentes e os primeiros três classificados vão ganhar um tablet, um smartphone e um samartwatch. O júri será composto por Abílio, professor de música do Agrupamento de Escolas de Manique do Intendente, por João Ramos, maestro de Aveiras de Cima e pela professora Maria José do Agrupamento de Escolas de Azambuja.

As entradas são gratuitas e a primeira parte contará com a presença das Las Hermosas- Escola de Sevilhanas, os grupos de hip hop e danças contemporâneas dos Alunos de Apolo de Azambuja e do grupo Guru Project do Centro Cultural Azambujense. A segunda parte será totalmente dedicada às actuações dos concorrentes.