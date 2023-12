Encontro de Cantares ao Menino na Igreja Paroquial de Almeirim

A associação cultural e etnográfica Gentes de Almeirim está a organizar o 10º Encontro de Cantares ao Menino. Vão participar, com a Gentes de Almeirim, o Rancho Folclórico da Ribeira de Celavisa, de Arganil, o Rancho Folclórico do Mundão, de Viseu, e o Grupo Etnográfico da Região de Coimbra. O encontro tem o apoio da Câmara e Junta de Freguesia de Almeirim e da Federação do Folclore Português. Está marcado para sábado, 9 de Dezembro, às 21h30, na Igreja Paroquial de Almeirim.

“A preservação dos Cantares ao Menino reaviva a memória de uma comunidade em determinado local contribuindo para a valorização da identidade pessoal onde os valores natalícios de hoje cada vez se distanciam mais da verdadeira essência do Natal. Essa essência decorre desde a preparação da celebração do Natal no tempo de Advento até ao encerramento do ciclo natalício com a Epifania conhecido como o dia de Reis”, refere o comunicado enviado à redacção.