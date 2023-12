Grupo de Dadores de Sangue de Pernes festeja 27 anos

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes celebra o seu 27º aniversário na sexta-feira, 15 de Dezembro, e comemora a efeméride com um programa de actividades que decorre entre 10 e 17 de Dezembro. No domingo, dia 10, há missa ao meio-dia na Igreja Matriz de Pernes em memória dos dadores de sangue falecidos. Dia 12 decorre uma recolha de sangue nas instalações da GNR em Santarém, localizada na Rua Tenente Valadim, das 09h00 às 13h00. Dia 15 há nova recolha de sangue na Casa do Campino, em Santarém, das 15h00 às 19h30, e no dia 17 na Escola D. Manuel I, em Pernes, das 09h00 às 13h00.

No sábado, 16 de Dezembro, realiza-se um almoço no Restaurante Adiafa, em Santarém, pelas 12h00, com a sessão comemorativa a acontecer às 13h00, animada pelo grupo musical "Os 8 D´Aldeia". As inscrições para o almoço devem ser feitas até ao dia anterior ao almoço.