Recital de árias antigas em Santarém

A Sociedade Recreativa Operária de Santarém vai apresentar um recital de árias antigas no sábado, dia 9 de Dezembro, pelas 19h00, no Palácio Landal, no centro histórico de Santarém. Manuel Brás da Costa (contratenor), André Gomes (barítono), Maria Calisto (piano) e Clara Curado (violoncelo) são os protagonistas. Segundo uma nota de imprensa da direcção da S.R.O, o recital proporcionará ao ouvinte uma agradável viagem auditiva pela música antiga, não esquecendo o período renascentista e o início do classicismo. O recital vai ter entrada gratuita e é seguido de um jantar.