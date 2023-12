“Sardoal ao Piano” assinala 150 anos do nascimento de Rachmaninoff

“Sardoal ao Piano” assinala os 150 anos do nascimento do compositor e pianista russo Sergei Rachmaninoff com o “Ciclo Rachmaninoff”, nos dias 8 e 9 de Dezembro, no Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal. O pianista mudou-se para Nova Yorque (Estados Unidos da América) após a Revolução de 1917 tendo-se tornado um dos compositores mais tocados do século XX. O “Ciclo Rachmaninoff” tem início na sexta-feira, 8 de Dezembro, pelas 16h00, com as actuações de Matilde Bastos e Alexander Stretile, ambos premiados em vários concursos nacionais e internacionais, entre eles, o Encontro Internacional do Sardoal.

No sábado, 9 de Dezembro, pelas 16h00, realiza-se um concerto com Adriano Murgia e Máximo Kleytsun. Os quatro jovens que participam neste ciclo frequentam a Academia Internacional de Música Aquiles Delle Vigne. “Sardoal ao Piano” realiza-se no âmbito do protocolo entre o município do Sardoal e a Academia Internacional de Música Aquiles Delle Vigne. Os concertos são de entrada livre mas sujeita ao levantamento de bilhete.