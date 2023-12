Vida e obra de Bernardo Santareno divulgadas nas escolas de Santarém

O projecto “Bernardo Santareno entre nós!” esteve no dia 5 de Dezembro com os alunos do 1º ciclo da Escola Básica do Combatentes, em Santarém, para dar a conhecer aos pequenos estudantes a vida e obra do dramaturgo, natural de Santarém, médico e autor de várias obras, entre elas a poesia, a literatura de viagens e o teatro.

A iniciativa contou com a participação da técnica do município Rita Neves, da contadora de histórias da Livraria Aqui Há Gato, Sofia Vieira, e de Vicente Batalha, com a colaboração de José Gaspar. A acção é dinamizada através da exposição itinerante “Eu Sou Liberdade- Vida e Obra de Bernardo Santareno” por Vicente Batalha, que apresentou o dramaturgo, pseudónimo literário de António Martinho do Rosário.

Além disso, Sofia Vieira cativou a atenção dos mais jovens com histórias inspiradas na obra "Nos Mares do Fim do Mundo”, de Bernardo Santareno. Entre 1957 e 1959, o jovem escritor e médico António Martinho do Rosário embarcou como médico da frota bacalhoeira portuguesa na Terra Nova e Gronelândia. Daquilo que vivenciou durante três anos nasceu a sua única obra de prosa e um documento único e ao mesmo tempo épico.

Este evento educativo envolve um total de 130 crianças do concelho de Santarém, do 1º ao 4º ano. A próxima iniciativa está agendada para Vale Figueira, no dia 12 de Dezembro.

FOTOS – CM Santarém