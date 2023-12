Ballet do Ateneu Artístico Cartaxense apresenta “O Quebra Nozes”

Espectáculo está agendado para sábado, 9 de Dezembro no Centro Cultural do Cartaxo

A secção de ballet do Ateneu Artístico Cartaxense vai subir ao palco do Centro Cultural do Cartaxo para apresentar o espectáculo musical e de dança "O Quebra Nozes". Estão previstas duas sessões no sábado, 9 de Dezembro, às 17h00 e às 21h00, e a população está toda convidada. A entrada custa 2 euros.