“Biografia de Mário Viegas” vai ser lançada em Santarém

O actor e encenador Mário Viegas vai ser homenageado e receber a distinção, a título póstumo, de “Ilustre Amigo do Círculo”, atribuída pela direcção do Círculo Cultural Scalabitano (CCS) no Teatro Taborda, em Santarém, no dia 15 de Dezembro, às 17h30. O evento, inserido nas comemorações do 69º aniversário do CCS, tem ainda no programa o lançamento do livro “Biografia de Mário Viegas” que vai contar com intervenções de José Carlos Alvarez e de Hélia Viegas. Na programação fornecida pela página do CCS, destaque ainda para as intervenções de João Soares e de Júlio Isidro. Entre outros momentos, inclui-se também uma actuação de dança a cargo da Academia de Dança Ballet Contemporâneo (ADEC) do Círculo Cultural Scalabitano.