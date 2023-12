Textos de Nini Ferreira sobre Tomar em livro nos 25 anos da sua morte

Foi lançado no dia 30 de Novembro, mês em que se assinalou os 25 anos da morte de uma das figuras maiores do século XX em Tomar, o livro “NINI – Fernando Ferreira e a salvaguarda do património cultural de Tomar”. A obra, editada pelo município, contém um conjunto de artigos que escreveu na imprensa local, particularmente nas décadas de 70 e 80. Com o Moinho da Ordem muito bem composto, coube ao presidente da câmara, Hugo Cristóvão, fazer uma pequena introdução ao tema, ressalvando a importância de Fernando de Araújo Ferreira na preservação da memória de muitas das tradições tomarenses.

António Corvelo de Sousa fez a apresentação do livro, que foi também uma afectiva resenha biográfica do seu autor, explicando o modo como no princípio do século XX ele fez parte de uma geração de figuras que viriam a ter especial relevo na vida tomarense, entre as quais o seu homónimo Fernando Lopes-Graça, recordando como, apesar de terem opções ideológicas divergentes, mantiveram uma amizade e cumplicidade até ao final das suas vidas. De Nini relembrou ainda a importância que teve na vida cultural e associativa, em especial no alfobre da Nabantina, de onde saíram dois outros notórios colectivos artísticos: o Coro Canto Firme e o grupo de teatro Fatias de Cá.

O livro, que conta com uma introdução de André Camponês e um testemunho de Nuno Garcia Lopes, integra textos abordam a Festa dos Tabuleiros, o Círio de Nossa Senhora da Piedade, figuras típicas da cidade e do concelho e outras temáticas em que a salvaguarda do património é sempre um denominador comum.