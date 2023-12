A iniciativa vai ser abrilhantada pela actuação do Grupo Musical Cordas do Mar, de Zambujeira do Mar.

O Convívio de Natal no Lar de São José, em Almeirim, vai ser abrilhantado pela actuação do Grupo Musical Cordas do Mar de Zambujeira do Mar, Lourinhã. A iniciativa está agendada para dia 16 de Dezembro, pelas 15h00.