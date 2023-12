Abertas inscrições para passeio TT em Torres Novas

As pré-inscrições para o primeiro passeio TT Torres Novas já estão abertas. A iniciativa, organizada pelos Bombeiros Voluntários Torrejanos e 33+ Team, está agendada para dia 25 de Fevereiro de 2024, com a abertura do secretariado às 07h30 e a partida no quartel dos BVT às 09h00. O trial vai acontecer às 15h00. A iniciativa inclui pequeno-almoço, reforço e almoço.