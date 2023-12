Prémio Carlos Gaspar 2023 atribuído a José Suga

Assembleia de Freguesia de Samora Correia aprovou a entrega do Prémio Carlos Gaspar 2023 ao professor de natação José Suga. A dedicação aos atletas e a disponibilidade para colaborar com a comunidade contaram para a distinção que será entregue em 2024.

O Prémio Carlos Gaspar 2023 vai ser atribuído ao professor de natação José Suga. Há mais de 30 anos que José Suga dá aulas de natação na Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS) e é responsável pela modalidade nas piscinas de Samora Correia.

Os títulos que alcançou com os seus atletas e o acompanhamento que faz nas aulas que dá às crianças pesaram na decisão do júri. “É sem dúvida uma marca na nossa comunidade. Está todos os dias na piscina, incluindo fins-de-semana, organiza o evento anual de natação, realiza demonstrações e está sempre disponível para as solicitações da comunidade”, disse o presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, Augusto Marques.

O professor já tinha sido reconhecido pela junta de freguesia no Prémio do Foral, em 2017, e recebeu a medalha de mérito desportivo atribuída pelo Instituto do Desporto e da Juventude.

O Prémio Carlos Gaspar tem por base o reconhecimento de personalidades com uma carreira dedicada ao movimento associativo. Anualmente mais de 20 colectividades da freguesia são convidadas a participar indicando a personalidade que consideram ser merecedora do prémio.

O nome de José Suga foi aprovado por unanimidade em Assembleia de Freguesia de Samora Correia com 12 votos a favor da CDU, PS, PSD e Chega. O Prémio Carlos Gaspar 2023 vai ser atribuído numa cerimónia que a realizar em 2024 no Centro Cultural de Samora Correia.