Protocolo para realização de concerto integrado no Festival de Órgão de Santarém

O conselho de parceiros dos órgãos históricos de Santarém e o Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos (CECH) da Universidade de Coimbra assinaram no dia 1 de Dezembro um acordo de colaboração com vista à realização de um concerto histórico anual integrado no Festival de Órgão de Santarém. Na assinatura do acordo estiveram o investigador Paulo Estudante, do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra, e o vereador Nuno Domingos, representando o conselho de parceiros dos órgãos históricos de Santarém.