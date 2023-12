Sábado há baile no Fórum Actor Mário Viegas em Santarém

A associação Dançarém vai realizar mais uma actividade de dança no Fórum Actor Mário Viegas, em Santarém, no dia 16 de Dezembro. Segundo informação do programa publicado pela associação, o evento conta com uma oficina de Congo de Captieux com Bruno Mendes, professor e DJ, pelas 17h30, e para as 21h30 está previsto um baile folk. O evento decorre em parceria com o Centro Cultural Regional de Santarém.