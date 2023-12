Dream Dancing de Salvaterra de Magos vai à Serra da Estrela

O município de Salvaterra aprovou um protocolo com a Associação Dream Dancing para que as crianças possam ir conhecer a Serra da Estrela.

O município de Salvaterra de Magos atribuiu um apoio de 300 euros à Associação Dream Dancing, de Salvaterra de Magos, para o aluguer de um autocarro com vista à realização de um passeio à Serra da Estrela. O apoio vai permitir que as crianças participem no Campo de Férias de Natal nos dias 27, 28 e 29 de Dezembro. O apoio foi atribuído em reunião de câmara realizada no auditório da Escola “O Século”.