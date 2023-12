Festival assinala os 35 anos do Rancho Folclórico de Vale da Pedra

O Rancho Folclórico Regional de Vale da Pedra assinala 35 anos no domingo, 17 de Dezembro, com um festival e grupos convidados.

O Rancho Folclórico Regional de Vale da Pedra celebra os 35 anos de vida com um festival em que participam o Rancho Folclórico da Borralheira, da Covilhã, e o Grupo Folclórico e Cultural da Rinchoa, de Sintra. O evento realiza-se no salão do Centro Social, Cultural e Recreativo de Vale da Pedra às 15h30 de domingo, 17 de Dezembro. Às 15h00 os grupos estarão junto à igreja para iniciarem o seu desfile desfile. O aniversário do Rancho Folclórico Regional de Vale da Pedra tem o apoio da Câmara Municipal do Cartaxo e da Junta de Freguesia de Vale da Pedra.

Segundo o site da junta de freguesia, o Rancho de Vale da Pedra surgiu da vontade de três homens da terra – António Antunes, mais conhecido por António Lagarto, João Bento Sereno e António Mira – que fizeram parte de um rancho folclórico que representou várias vezes Vale da Pedra, à data Casais de Vale da Pedra, na sede de concelho nos anos 40/50. Acharam que o pequeno lugar necessitava de algo que fomentasse a amizade, companheirismo e convívio em simultâneo com a divulgação e preservação de costumes antigos.