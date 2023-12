Jantar de sócios do Círculo Cultural Scalabitano este sábado

Jantar comemorativo do 69º aniversário do Círculo Cultural Scalabitano marcado para dia 16 de Dezembro em Santarém.

O jantar comemorativo do 69º aniversário do Círculo Cultural Scalabitano decorre este sábado, 16 de Dezembro, no Centro de Eventos e Negócios, em Santarém. De acordo com uma publicação da colectividade, na ocasião vai ser concedida a medalha de honra à Academia de Dança e Expressão Corporal (ADEC) do Círculo e o galardão de honra Actor Taborda ao sócio honorário Rui Rosa.