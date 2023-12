Vale do Paraíso está em festa até 19 de Dezembro

A freguesia de Vale do Paraíso, concelho de Azambuja, está em festa em Honra de Nossa Senhora do Paraíso, até terça-feira, 19 de Dezembro. A festividade arrancou a 15 de Dezembro com vários espectáculos musicais e prepara-se para entrar na sua vertente mais tradicional, atingindo o seu ponto alto com a procissão pelas ruas da freguesia na segunda-feira, 18 de Dezembro.

Este sábado, 16 de Dezembro, actuam Valter Fernandes (22h00) e Dj Davilla pela meia-noite. No dia seguinte dá-se a entrada da banda pelas 20h30 e quermersse abre às 21h15 após uma salva de 21 morteiros. Segue-se o arraial com a banda Linha D'Água e, pela meia-noite, o lançamento do balão.

Na segunda-feira, 18 de Dezembro, pelas 08h00, as ruas vão encher-se de música pela Banda A.D.R O Paraíso. Às 13h30 há o tradicional leilão das fogaças e insígnias, seguido da missa solene (16h00). A procissão em honra de Nossa Senhora do Paraíso tem início às 17h00 e durante a noite volta a haver baile. No último dia da festa há arraial com a Climax Band, fogo-de-artifício e novo lançamento de balões.