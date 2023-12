Ensaio “Santarém Perspetivas” de Mário de Sousa Cardoso lançado no Museu Diocesano

Sessão agendada para este domingo, 17 de Dezembro, pelas 17h00, no refeitório do Museu Diocesano de Santarém.

O ensaio “Santarém Perspetivas - do início do Paço Real à instalação da Sé de Santarém”, da autoria de Mário de Sousa Cardoso, vai ser lançado este domingo, dia 17 de Dezembro, às 17h00, no refeitório do Museu Diocesano de Santarém. Segundo informação divulgada pelo próprio museu, o lançamento do livro vai contar com apresentação de Paulo Fernandes, historiador da arte.