Oito anos a fazer a festa do fado na região ribatejana

O “Festfado” é um festival com características únicas e que tem levado espectáculos diversificados a vários concelhos da região ribatejana nos últimos anos. A iniciativa, que nasceu do sonho da fadista Dora Maria de realizar um festival de fado que fosse até ao interior do país, iniciou em 2016 em Ponte Sor, mas desde 2017 que se implementou em concelhos como Benavente, Samora Correia, Entroncamento, Alpiarça, Chamusca e Mação.

O Festfado tem como principal objectivo promover o fado, divulgar e incentivar novas vozes. Sendo o prémio do concurso a gravação de um trabalho discográfico, permitiu que jovens fadistas gravassem o seu primeiro CD, nomeadamente Francisca Gomes, Diogo Carapinha, Diana David, Inês Linares e Luana Velasquez. O festival recebeu inscrições de concorrentes de todo o país e até do Brasil e Roménia, segundo a organização. Actualmente as autarquias optaram pela não realização do concurso. Neste momento o festival conta com a participação de fadistas amadores e alguns fadistas reconhecidos na região. Tem ainda a presença de ilusionistas, grupos de Gospell, ranchos folclóricos, orquestras filarmónicas, grupos de cantares, sevilhanas e flamenco, e de artistas como José Cid, Belito Campos, Fernando Correia Marques, Vitor Espadinha, entre outros.