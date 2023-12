Em Abrantes há um mercadinho com artesãos que faz a diferença na região

O Jardim da República em Abrantes é o ponto central de uma iniciativa natalícia que faz a diferença na região ribatejana. São mais de uma dezena os artesãos e comerciantes que participam na edição deste ano do Mercadinho de Natal e que animam o espaço, convivendo com os milhares de visitantes que no próximo mês por lá vão passar.

Célia Bispo, Catarina Santos e Fernando Bourgard são funcionários do município e explicaram a O MIRANTE, no dia da inauguração da iniciativa, que começaram a fazer artesanato por acaso, para ocupar o tempo, sendo que a curiosidade passou a algo mais sério em poucas semanas. Aprenderam o ofício através da visualização de vídeos na Internet e começaram por fazer pequenas peças. Actualmente o manancial de produtos é muito mais extenso e de muito maior dimensão. Os quatro artesãos são presença regular na mostra de Artes e Ofícios, que decorre em Abrantes, e em várias feiras e mercados de artesanato da região ribatejana.

Fernando Bourgard e Catarina Santos vendem artigos de madeira personalizados. Começaram juntos há cerca de dois anos por gostarem de trabalhar a madeira e, no caso de Fernando Bourgard, pela experiência que já tinha em ajudar o avô no mesmo tipo de trabalhos. Os produtos estão à venda nas várias feiras em que participam, nas redes sociais, com o nome Tábula Rasa, e no atelier do casal. Célia Bispo faz croché há vários anos, mas no ano passado desafiou-se a criar bonecos para os sobrinhos, tendo acabado por produzir outros artigos, nomeadamente objectos de decoração. Para Célia Bispo o artesanato começou por funcionar como uma terapia e diz que depressa percebeu que a capacidade de concentração e atenção melhoraram. Com o tempo acabou por se entusiasmar mais e a ter necessidade de estimular a sua criatividade, refere. Acredita que as mostras de artesanato na região têm tido um impacto positivo e que iniciativas como o Mercadinho de Natal levam a população a conhecer mais a cidade e a zona histórica. Os seus artigos podem ser adquiridos através da página “O meu amigo croché”.

Mudar de vida por paixão

Sandra Silva dedica-se à doçaria artesanal há quase uma década. Tudo aconteceu quando participou num workshop, em conjunto com a filha, e nunca mais deixou a confecção de doces. Começou por fazer bolachas, passando depois para os bolos de aniversário. Há três anos deixou o seu emprego como secretária para se dedicar a tempo inteiro à actividade, tendo aberto uma loja em Tramagal, onde vende os seus produtos. Sandra Silva conta que foi um processo de aprendizagem longo, onde frequentou vários cursos e formações. Segundo explica, quando abriu a sua loja percebeu que não seria possível apenas fazer doces para festas de fins-de-semana e alargou a oferta, fazendo agora um pouco de tudo, desde bolos de aniversário, pasta de açúcar, doces conventuais e bolos tradicionais. Participa nas feiras de artesanato em Abrantes e em Tramagal, e afirma que tem havido um interesse cada vez maior da população.