Mariana Neto e António Imaginário expõem pintura e desenho em Santarém

A exposição de pintura e desenho “GotArte”, com trabalhos de António Imaginário e Mariana Neto, dois colaboradores da empresa Águas de Santarém, inaugurada esta segunda-feira, dia 18 de Dezembro, vai estar patente na Loja do Cidadão, em Santarém, até 19 de Janeiro de 2024. Integram a exposição obras da colecção particular dos artistas e também uma representativa do edifício sede da Águas de Santarém à data de 1956 e outra do reservatório de São Bento.

Segundo uma nota de imprensa da Águas de Santarém, os trabalhos pretendem fazer referência ao binómio Gota e Arte, ao logótipo da empresa e à pintura enquanto forma de arte.