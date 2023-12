Já há datas para a Bienal de Fotografia de VFX de 2024

No próximo ano a Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira, um dos principais eventos de fotografia do país, está de volta à cidade, de 23 de Novembro a 12 de Janeiro de 2025. A proposta com as datas para a próxima edição do certame foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara. O período de candidaturas aos prémios Bienal, Concelho e Tauromaquia decorrerá de 18 de Março a 5 de Abril de 2024. A entrega dos trabalhos selecionados para expor acontece 4 a 7 de Novembro e a devolução dos trabalhos acontecerá de 20 a 25 de Janeiro de 2025. Na última edição, como O MIRANTE noticiou, a fotografia a preto e branco conquistou o mundo da imagem.

Rafael Antunes, fotógrafo de Mafra, venceu o prémio Tauromaquia com um conjunto de fotos tiradas a forcados cinco a dez minutos depois de uma pega. O Prémio Concelho foi ganho por Stefano Martini, que apresentou um estudo fotográfico sobre a Linha do Norte.

Já o prémio principal, Prémio Bienal, foi ganho pelo italiano Sebastiano Raimondo, com um conjunto de imagens que retratam a forma como se construiu a paisagem no interior da Sicília através do cultivo do trigo. A peça chamou-se “Reduce-re”, que em italiano significa regresso a casa.

A câmara deu um prémio de cinco mil euros ao vencedor do prémio Bienal e mil euros a cada um dos vencedores dos prémios Tauromaquia e Concelho. O júri atribuiu uma menção honrosa ao trabalho de Bruno Silva e além dos vencedores estiveram patentes no Celeiro da Patriarcal trabalhos de outros oito fotógrafos: Miguel Marquês, Rafael Raposo Pires, Maria Peixoto Martins, Joana Duarte, Bruno Silva, João Salgueiro Baptista, Rodolfo Gil e Rodrigo Vargas.