Tomar festeja passagem de ano na tenda do mercado municipal

A festa de passagem de ano em Tomar vai realizar-se na tenda do mercado municipal. As celebrações do último dia do ano começam a partir das 22h30 e vão contar com a actuação do DJ Superfly, Banda K’Preta e DJ JBK. Segue-se o espectáculo de fogo de artificio à meia-noite. A entrada é livre e gratuita.