A exposição “Estrelinhas no presépio” está em exibição até dia 14 de Janeiro de 2024 na Consolata Museu

Exposição mostra “Estrelinhas no presépio” em Fátima

A exposição “Estrelinhas no presépio” está em exibição até dia 14 de Janeiro de 2024 na Consolata Museu, em Fátima. Trata-se da mostra dos presépios realizados pelas “instituições pré-escolares, 1.º e 2.º ciclos de Fátima, CRIF, CRIO, Centro João Paulo II, Escola dos Moinhos, Residências Seniores e Centros de Dia de Fátima, Casa do Bom Samaritano” e outras instituições que revelaram interesse em participar, divulgou a Câmara de Ourém. O acesso é gratuito e as visitas podem ser feitas entre terça-feira e domingo.