Inscrições abertas para Cantar os Reis em Ferreira do Zêzere

O Encontro de Grupos de Cantar os Reis vai realizar-se a 6 de Janeiro, às 21h00, no Centro Recreativo e Cultural de Carvalhais. O município de Ferreira do Zêzere vai promover mais uma edição em que os grupos que cumpram a tradição de Cantar os Reis porta a porta se podem inscrever até dia 2 de Janeiro no site do município ou no Balcão Único. A cada grupo participante será atribuído um prémio de participação no valor de 30 euros.