A festa está marcada para as 15h00 de 25 de Dezembro, na sede da colectividade, em Pernes

Música Velha de Pernes festeja 153 anos no Dia de Natal

A Sociedade Recreativa e Filarmónica Pernense, Música Velha, festeja no dia 25 de Dezembro o seu 153º aniversário. A festa está marcada pelas 15h00, na sede da colectividade, em Pernes onde serão cantados os parabéns com o já tradicional bolo "Pastel de Santo António" acompanhado do Porto de Honra.