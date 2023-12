Aumentaram empréstimos de livros na biblioteca e idas ao teatro em Torres Novas

Na Biblioteca de Torres Novas entre 19 de Dezembro de 2022 e o mesmo dia em 2023 foram requisitados 11.519 livros, mais 2.548 relativamente aos empréstimos totais registados mesmo período de 2021-2022. Se forem contabilizadas as restantes bibliotecas desta rede, que inclui as escolares, o número de empréstimos sobe para 12.731, mais 3.186 do que no ano passado.