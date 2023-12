Passagem de Ano em Santarém com muita música e animação

A banda portuguesa HMB vai ser a estrela da noite de passagem de ano em Santarém, com concerto marcado para o Campo Infante da Câmara, junto à Casa do Campino, a partir das 00h15, anunciou a Câmara de Santarém, organizadora do evento. A festa começa mais cedo, pelas 21h00, com um programa para toda a família, onde não vai faltar muita música e carrinhas com comidas e bebidas. O Grupo Cabra Cega é o primeiro a actuar, subindo ao palco pelas 22h30 para aquecer a plateia. A banda de Palmela é formada por músicos experientes na área do rock que prestam tributo à música nacional dos anos 70, 80 e 90 com um repertório cantado em português. Às 00h00 é lançado o habitual fogo de artifício, do Campo Chã das Padeiras que vai marcar a entrada no Novo Ano.

Depois é a vez de subirem ao palco os HMB, conhecida banda portuguesa de soul e funk, em actividade desde 2007. Héber Marques, na voz, Fred Martinho, na guitarra, Daniel Lima, nas teclas, Joel Silva, na bateria, e Joel Xavier, no baixo, prometem pôr toda a gente a dançar com êxitos como “O Amor é assim”, “Peito”, “Dia D”, “Não Me Deixes Partir”, “Super Ego” ou “Feeling”.

A partir das 02h00, a música está a cargo do DJ Pedro Diaz. Para além de ter feito grandes êxitos, Diaz também assinou o seu nome em várias compilações e CD, tais como “Defected in Tha House” (Defected Portugal), “H1t Mix Summer 2011” (Goldbrain/Farol) e “Annual Kaos 2011” (Kaos Records).