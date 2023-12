Família de Carlos Abreu doa espólio à Câmara de Santarém

A família de Carlos Abreu, antigo vereador da Cultura da Câmara de Santarém e ex-presidente do Festival Nacional de Gastronomia (FNG), já falecido, cedeu ao município parte do seu espólio, com o intuito de poder ser utilizado no âmbito das comemorações do 40º aniversário do festival que ajudou a criar. A doação foi aceite pelo executivo municipal na sua última reunião, tendo sido deixados agradecimentos à família.

O espólio inclui um conjunto de bens de valor histórico, cultural e institucional para a história do FNG, que testemunha a ligação de Carlos Abreu às várias dinâmicas do sector, sobretudo às confrarias. Integra um cinzeiro em cerâmica do “Zé das Papas”, símbolo do festival, que tem o significado acrescido de ter sido do seu uso pessoal. Inclui ainda placas e medalhas de homenagem, medalhas do FNG e de outras entidades, dois trajes de confrarias gastronómicas, um livro, um álbum fotográfico e um vasto conjunto de fotografias, num montante global, avaliado em 1.898 euros.

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, afirmou que quem conheceu Carlos Abreu sabia da envolvência que ele tinha com o Festival Nacional de Gastronomia e tudo o que relacionava com a cultura e com o turismo. O vice-presidente João Teixeira Leite, referiu que este é um importante património imaterial que vai dar um contributo para a valorização do festival e é também uma forma de homenagear Carlos Abreu “que muito deu ao Festival Nacional de Gastronomia”.

Já o vereador da Cultura da Câmara de Santarém, Nuno Domingos, que esteve ligado à criação do festival, declarou que a doação efectuada muito poderá contribuir para a organização dum espólio relevante da história do Festival Nacional de Gastronomia, nomeadamente, na esteira do que o jornalista Manuel Lapa, há muito anos, propôs, de criação de um Museu da Gastronomia, em Santarém.