O desafio de vencer a timidez e brilhar num programa televisivo

Foi na adolescência que Manuel Antunes começou a apaixonar-se por música. Aprendeu a tocar guitarra sozinho a ver vídeos no Youtube. Muito tímido, só os pais e a irmã mais velha sabiam que gosta de cantar e compõe as suas músicas, tanto em inglês como em português. Muitos amigos e alguns familiares ficaram admirados quando viram Manuel Antunes no programa televisivo de talentos The Voice. O jovem, de 24 anos, natural de Rio Maior, cantou “Another Love”, de Tom Odel, e virou as quatro cadeiras dos mentores que decidem quem fica ou não no programa.

Manuel Antunes não escondeu o grande nervosismo na noite de estreia. Foi a sua primeira vez a subir a um palco para cantar. A seu lado estava a irmã mais velha, Catarina Antunes, de 31 anos, que o jovem diz ser a sua maior admiradora e que sempre o incentivou a não desistir do seu maior sonho. Licenciado em Publicidade e Marketing, tendo estudado na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa, está, neste momento, inteiramente dedicado à música e a tentar ir o mais longe possível no programa da RTP1 apresentado por Catarina Furtado.

Ainda trabalhou na área em que se licenciou mas foi depois de tirar o curso que decidiu que a paixão pela música era maior do que apenas um passatempo. O seu objectivo não é ser famoso. “Quero realizar-me no mundo da música. Sinto que na indústria da música existem géneros musicais que têm menos visibilidade. Por isso também tento variar no tipo de músicas que canto no programa. O estilo de músicas que componho é Indy Pop e Indy Folk”, afirma a O MIRANTE.

Candidatar-se ao The Voice foi uma vitória e uma maneira de vencer a sua timidez. O jovem diz que tudo está relacionado com a questão de confiança e auto-estima. “Mostrar-me sempre foi difícil e estou a aprender a ultrapassar a vergonha no programa. O que me provoca maior ansiedade é o público e as câmaras, mas sobretudo o público, que sei que me pode julgar. Isso deixa-me nervoso mas estou a aprender a relativizar”, confessou, acrescentando que quer continuar a compor músicas e lançar um álbum. Manuel Antunes integra o lote de seis finalistas e pode ainda vencer o The Voice.