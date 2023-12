O legado de Ovídio na Biblioteca Municipal de Ourém

Carlos Ascenso André vai doar à Biblioteca Municipal de Ourém todas as suas publicações ainda não incluídas no catálogo

A Biblioteca Municipal de Ourém acolheu a apresentação da obra “Arte de Amar”, de Ovídio, com tradução e anotações de Carlos Ascenso André. Durante a cerimónia Carlos André anunciou a sua decisão de doar à biblioteca municipal todas as suas publicações ainda não incluídas no catálogo. A obra “Arte de Amar” destaca-se como uma peça fundamental no legado de Ovídio, uma figura de importância basilar na poesia ocidental, a par de Virgílio e Horácio. A sua obra lírica aborda desde o confessionalismo melancólico até à erotização marcada pela tristeza e exílio. A obra lírica é composta por três livros e aborda temas como a sedução, a manutenção do amor, o amor extraconjugal, a beleza, a dominação e a liberdade, o prazer e o pudor, a lascívia e a obscenidade do amor.