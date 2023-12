Cineteatro Paraíso em Tomar em obras de conservação

A empreitada de conservação do exterior do edifício do Cineteatro Paraíso, em Tomar, já decorre e tem uma previsão de conclusão de cerca de dois meses. O objectivo das intervenções é solucionar as infiltrações no interior provenientes das coberturas e das fissuras existentes nas paredes exteriores.

Ao fim de duas décadas, desde que o edifício sofreu profundas obras de remodelação, os serviços detectaram vários problemas que estavam a colocar em causa a conservação do imóvel. Tendo em conta a sua degradação o município de Tomar procedeu à realização de contratação pública por consulta prévia a três entidades tendo adjudicado a empreitada à empresa Construções Líder Americano, Lda, pelo valor de mais de 90 mil euros. Os trabalhos incluem a lavagem e hidrofugação dos telhados, numa superfície de 768 metros quadrados, lavagem das paredes exteriores, reparação de fissuras e pintura geral, tratamento e pintura de todas as estruturas metálicas e caixilharias em madeira, entre outros trabalhos.