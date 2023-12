Concerto solidário de Ano Novo em Santarém

A Câmara de Santarém vai promover o tradicional Concerto Solidário de Ano Novo, agendado para dia 6 de Janeiro, às 18h00, no grande auditório do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA): O espectáculo, protagonizado pela Orquestra Filarmónica Portuguesa, tem como tema “Polcas, Valsas, Marchas e outras alegrias musicais”.

O concerto organizado pelo município e pela Cistermúsica conta com o apoio da União de Freguesias da Cidade de Santarém, do W Shopping e do CNEMA. A receita de bilheteira é destinada, como habitualmente, três Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho de Santarém. Este ano as escolhidas são o Centro de Apoio à Família das Abitureiras, a Santa Casa da Misericórdia de Alcanede e a Liga dos Amigos do Hospital de Santarém.

Os bilhetes custam 5 euros e vão estar à venda a partir de dia 28 de Dezembro nas instituições beneficiárias, na União de Freguesias da Cidade de Santarém, na Press News (Tabacaria do W Shopping), e, a partir de 24 de Dezembro, nas lojas Worten, CTT e FNAC e online na BOL, em www.bol.pt.

A Orquestra Filarmónica Portuguesa foi fundada em Maio de 2016 por Osvaldo Ferreira e Augusto Trindade, sendo já amplamente reconhecida, pelo público e pela crítica, como uma das melhores orquestras sinfónicas nacionais. No biénio 2023/2024 a orquestra será apoiada pela Direção-Geral das Artes através do Programa de Apoio Sustentado às Artes.