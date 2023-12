A Biblioteca Municipal do Sardoal vai realizar o concurso “Vamos fotografar o nosso Património Arquitetónico”. Este é o segundo ano consecutivo que a biblioteca municipal adere ao projecto Marcas na História onde convida a comunidade local a participar no concurso. Cada concorrente pode participar com uma única fotografia, inédita, de sua autoria, tirada no concelho onde reside ou trabalha, acompanhada de um título ou frase alusiva ao tema, com um máximo de 160 caracteres.

O envio da fotografia (ficheiro Jpeg de resolução igual ou superior a 8 Mpx) e o título devem ser enviados para o email concursos.bmsrd@cm-sardoal.pt até 3 de Março de 2024. O objectivo da iniciativa pretende valorizar e promover o património arquitectónico a nível local e regional; desenvolver o gosto pela fotografia como meio de expressão cultural e estética; e fomentar, reconhcer e premiar a capacidade e criatividade fotográfica dos participantes.