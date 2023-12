Eurico Ribeiro é o autor do maior presépio do Ribatejo

Eurico Ribeiro, 62 anos, natural da Póvoa de Santarém, dedica-se há mais de três décadas ao artesanato, sobretudo a construção de figuras em barro que compõem presépios. É o principal responsável pelo “Maior Presépio do Ribatejo” exposto no Palácio Landal, no centro histórico em Santarém. Conta a O MIRANTE que a figura do burro é aquela pela qual tem mais estima.

No centro do presépio está a Sagrada Família e à volta estão cenas típicas do quotidiano do Ribatejo, monumentos e edifícios da região, para além de representações de lembranças que Eurico Ribeiro guarda na sua memória. O trabalho de montagem do presépio exige paciência e demora cerca de duas semanas. Nos trabalhos deste ano, Eurico Ribeiro contou com a ajuda de mais quatro pessoas a trabalhar dia e noite. O esforço e as horas de sono perdidas são recompensadas pelas críticas positivas que ouve todos os dias, afirma o electricista aposentado e ex-presidente da Junta de Freguesia da Póvoa de Santarém.

Algumas novidades no presépio deste ano são a representação de três localidades: Almoster, Moçarria e Azóia de Baixo. A dimensão do trabalho também aumentou em relação ao ano passado. O presépio conta com cerca de 600 peças em barro e em madeira. O musgo apanhado em matas ou em pinhais utilizado na base do presépio é reutilizado pelo artesão e guardado em caixotes. No presépio também são utilizadas paletes, tijolos, barrotes e muita cortiça, explica.

O artesão afirma também que costuma participar em feiras de artesanato para vender as suas peças. As ideias que são postas em prática por Eurico Ribeiro podem também surgir de sugestões que lhe são enviadas. Uma das peças novas deste ano é Mosteiro de Santa Maria de Almoster. As peças que representam as festas de Glória do Ribatejo exigiram habilidade pelo pormenor dos trajes e pelas cores que envolvem. “No presépio pode-se pôr tudo, até a nossa vida”, vinca, acrescentando que as figuras do talho, da padaria, da mercearia, do barbeiro e da queijaria baseiam-se em recordações da infância do artesão. Outra das cenas retratadas é a venda de laranjas na aldeia do Pafarrão, concelho de Torres Novas. O “Maior Presépio do Ribatejo” vai estar patente no centro histórico de Santarém até dia 31 de Dezembro.