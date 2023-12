Mercado de Natal animou Samora Correia

O espirito natalício invadiu Samora Correia. A Praça da República encheu-se de cor e alegria para receber o Mercado de Natal, que decorreu de 8 a 10 de Dezembro, para gáudio das crianças e respectivas famílias. Tirar fotografias com o Pai Natal e Boneco de Neve, andar de carrossel e circular de comboio pelas ruas da cidade foram algumas das propostas da iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Benavente.

As colectividades aproveitaram o Mercado de Natal para vender bolos e bebidas e as instituições do concelho venderam artigos relacionados com a quadra. Os artesãos expuseram os seus produtos enquanto que ao lado se vendiam farturas, pipocas e vinho quente para aquecer a alma. O Palácio do Infantado esteve de portas abertas para os visitantes apreciarem o presépio e irem à Feira do Livro. A animação ficou a cargo do Grupo de Teatro Revisteiros e das actuações de dança com as associações locais.

Samora Correia incentiva compras no comércio local

A Câmara Municipal de Benavente em parceria com a Junta de Samora Correia colocou iluminação e música de Natal na cidade, ao mesmo tempo que dinamizou o mercado natalício. De acordo com o presidente da freguesia de Samora Correia, Augusto Marques, o objectivo é fazer com que as pessoas saiam de casa e circulem nos núcleos urbanos, mais próximos do comércio local. Como é habitual, a junta tem em vigor a campanha “Neste Natal compre no comércio tradicional”. Por cada 10 euros de compras no comércio local é atribuído um cupão que deve ser preenchido e colocado na tômbola que está na sede da junta. O sorteio de 15 cabazes de Natal é realizado no dia 9 de Janeiro de 2024 pelas 18h30 na sede da junta.