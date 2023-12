O som do piano de Sílvia Mendonça no Centro Cultural de Santarém

A iniciativa do Dia do Piano (“Piano Day”) no Centro Cultural Regional de Santarém permite que pessoas com ou sem experiência musical usufruam de um espaço para dar asas à sua criatividade. Sílvia Mendonça, compositora de 46 anos, é a responsável pela iniciativa. A ideia de criar um dia dedicado ao piano ocorreu durante a pandemia. Aos amigos e familiares juntou-se depois conhecidos e público que encontrou a iniciativa nas redes sociais. Desde Fevereiro deste ano que o evento se realiza mensalmente, sem falhas.

O piano de cauda “Schimmel” utilizado pelos participantes ocupa grande parte do espaço da pequena sala onde decorrem as sessões. O piano que a compositora adquiriu em Espanha, em 2017, foi a concretização de um sonho. Na licenciatura em Design Industrial na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha conciliava os estudos com aulas de piano no Conservatório de Caldas da Rainha. A composição musical surgiu da vontade de conciliar o design com a música. Johann Sebastian Bach é o compositor que a tem acompanhado ao longo dos anos e cujos trabalhos ainda escuta com frequência, explica a pianista residente no Fórum Actor Mário Viegas.

Sílvia Mendonça afirma que pretende acrescentar aquilo que falta à cidade de Santarém no que diz respeito à música e que o seu objectivo enquanto professora é também desconstruir os papéis rígidos que existem ao nível da formação musical no concelho. Sílvia Mendonça revela que não se sente compositora durante as sessões, mas sim uma orientadora que permite ao aluno utilizar todo o seu potencial, confessa, referindo que também já deu aulas de Educação Visual e explicações de Geometria Descritiva. A compositora não abandona a vontade de querer prosseguir a sua formação académica. Sílvia Mendonça reconhece que, no que toca às sessões de piano em Santarém, o processo de descoberta da população é gradual e não tem de ser imediato. Um dia completo de sessões tem normalmente meia dúzia de inscrições. Para 2024 já está agendado um dia do piano para a segunda semana de Janeiro.