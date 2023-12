Biblioteca de Ourém promove jogo do galo natalício

A Biblioteca Municipal de Ourém promove, no âmbito da iniciativa “Férias com artes”, a construção de um jogo natalício até quinta-feira, 28 de Dezembro. Trata-se de uma oficina de actividade prática de artes visuais e trabalhos manuais, acompanhada de música, com início às 10:30. O acesso é gratuito, com inscrição prévia obrigatória, e destina-se a crianças dos oito aos 14 anos, divulgou a Câmara de Ourém.