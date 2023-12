Gala de Natal do Vitória Clube de Santarém muito participada

A Gala de Natal do Vitória de Santarém foi vivida em ambiente de festa no dia 22 de Dezembro. Segundo uma publicação do clube nas redes sociais, o evento realizado nos claustros da Casa do Campino, em Santarém, juntou cerca de 300 pessoas e visou também distinguir os melhores alunos-atletas do clube no ano lectivo 2022/2023 e os melhores golos e defesas do ano de 2023.