Junta de Azambuja doa receita de festival à Misericórdia para investimento na infância

Autarquia voltou a cumprir promessa de doar parte da receita obtida no festival Azambuja CultFest, desta vez à Santa Casa da Misericórdia de Azambuja. Verba de cinco mil euros vai ser alocada a investimentos para bebés e crianças.

Foto JFAzambuja - Entrega do cheque simbólico decorreu na última assembleia de freguesia

A Junta de Freguesia de Azambuja fez uma doação no valor de cindo mil euros à Santa Casa da Misericórdia de Azambuja no valor de cinco mil euros, verba resultante da venda de parte dos bilhetes de entrada na segunda edição do festival Azambuja CultFest, que decorreu entre 22 e 24 de Setembro de 2023. *Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.