Sardoal recebe Concerto de Reis

O Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal, vai receber um Concerto de Reis a 6 de Janeiro, pelas 16h00. O mote do concerto será “Polkas e Valsas” com a presença no piano de Ecaterina Popa, Filipe Melo e Inês Pereira da Academia Internacional de Música Aquilles Delle Vigne, no clarinete Yasmine Nunes e Miguel Neto, no saxofone alto Ana Aidos e na tuba Rodrigo Dias, da Filarmónica União Sardoalense.

A iniciativa é uma parceria entre o Município de Sardoal e a Academia Internacional de Música Aquilles Delle Vigne e conta com a participação da centenária Filarmónica União Sardoalense. Os bilhetes têm um custo de dois euros e podem ser adquiridos até 45 minutos antes do início do espectáculo.