Aumentaram empréstimos de livros e idas ao teatro em Torres Novas

Na Biblioteca de Torres Novas entre 19 de Dezembro de 2022 e o mesmo dia em 2023 foram requisitados 11.519 livros, mais 2.548 relativamente aos empréstimos totais registados mesmo período de 2021/2022. Se forem contabilizadas as restantes bibliotecas desta rede, que inclui as escolares, o número de empréstimos sobe para 12.731, mais 3.186 do que no ano passado. Os números foram avançados na última reunião do executivo da Câmara de Torres Novas pela vereadora com o pelouro da Cultura, Elvira Sequeira, que fez notar que estando o valor médio da compra de um livro nos 13,79 euros (número apurado pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros), este volume de empréstimos gratuitos se traduz numa poupança de 158 mil euros para os torrejanos.

Elvira Sequeira deu ainda a saber que no ano corrente o município investiu sete mil euros na aquisição de material para empréstimo, desde livros a jornais e revistas. A Biblioteca de Torres Novas tem 12.692 leitores inscritos, dos quais 6.438 estão activos no serviço de empréstimo domiciliário.

Teatro Virgínia bate recorde de espectadores

Também em jeito de balanço, Elvira Sequeira deu a conhecer que no panorama cultural o Teatro Virgínia registou 25 mil entradas de espectadores, batendo o recorde do número alcançado em 2019, que tinha sido de 20 mil. A despesa neste teatro representa um total de 313 mil euros e a receita de 185 mil euros. No que respeita ao património cultural, segundo a vereadora, o castelo de Torres Novas registou ao longo do ano 7.618 visitantes; a Central do Caldeirão, que abriu dia 1 de Maio, teve total de 4.819 visitantes; o Centro de Estudos Humberto Delgado, que abriu 1 de Outubro, registou 316 visitantes, a Gruta de Lapas 5.409, o Museu Carlos Reis 3.850 visitantes, e Villa Cardilium- Vila Romana, que esteve fechada até ao Verão, teve 1.416 visitantes.

Perante os números divulgados, o vereador do PSD, Tiago Ferreira, disse que são o reflexo de um “pensar pequenino”, considerando-os baixos sobretudo quando comparados com os números de visitantes de outros monumentos da região, como o Castelo de Almourol que é visitado por cerca de 70 mil pessoas ao ano. O social-democrata considerou igualmente baixo o retorno no Teatro Virgínia. Por seu turno, Elvira Sequeira (PS) sublinhou que Torres Novas não é um concelho virado para o turismo de massas e que por isso tem apostado em pequenos nichos e nos torrejanos para promover a visitação do seu património histórico e cultural. Sobre o Teatro Virgínia diz que nunca houve tanto retorno como neste ano e evidenciou que os bilhetes tem preços acessíveis/sociais, numa óptica de possibilitar que mais famílias vão assistir aos espectáculos.