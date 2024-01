Almoço Solidário no Porto Alto a favor de Daniela Silvestre

Porco no espeto é a ementa do almoço solidário a favor de Daniela Silvestre, jovem que esteve internada mais de um ano no Hospital de Vila Franca de Xira na sequência de um enfarte medular.

Daniela Silvestre já regressou a casa e os amigos estão a reunir verbas para ajudá-la a ter uma vida mais autónoma após a saída do hospital.

O almoço está marcado para dia 13 de Janeiro no Centro Social do Porto Alto, tem um custo de dez euros e conta com animação musical a cargo de Pavoni Harp e His Rockin Trio. As inscrições podem ser feitas para o telefone de Daniela Silvestre: 910827790.