Rancho Folclórico da AREPA canta as Janeiras

Cantares típicos vão animar as ruas e o comércio de Benavente no dia de Reis.

O Rancho Folclórico da Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA) mantém a tradição e vai cantar as janeiras pelas ruas do concelho de Benavente. No dia de Reis, 6 de Janeiro, o rancho começa às 11h00 na Praça do Município, em frente à Câmara Municipal, e depois oferece os cantares típicos às instituições, comércio local e restaurantes. O objectivo é desejar a toda a população um bom ano novo.