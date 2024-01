Revisteiros exibem peça de teatro infantil em Samora Correia

O grupo de teatro os Revisteiros começa o ano 2024 com a peça infantil “Siripiti a Fada das Cores”, que vai subir a palco no Centro Cultural de Samora Correia no dia 6 de Janeiro, pelas 16h00.

A pedagogia faz parte do espectáculo onde através do teatro se alertam as crianças para os perigos que enfrentam no dia a dia.

A direcção artística é de Joaquim Salvador com cenário e figurinos de Sónia Lapa. A autoria do texto é de Fernando Oliveira e a música de Fernando Gomes dos Santos.

O elenco conta com Ana Lúcia Santos, Carla Sá, Hélder Salema, Joaquim Salvador, Mário Pereira e Sónia Lapa.